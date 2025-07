Inter Miami sacude el mercado de pases con la incorporación de Rodrigo de Paul

La mística que Lionel Messi y Rodrigo de Paul construyeron juntos en la selección argentina se trasladará al Inter Miami. Las negociaciones lucían avanzadas y llevaban semanas, pero ahora llegaron a su punto culmine, según confirmó Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de pases.

"Última hora: ¡Rodrigo de Paul al Inter Miami! ¡Aquí vamos! Acuerdo verbal con todas las partes", subrayó el gurú de la ventana de transferencias. El Atlético de Madrid recibirá por el traspaso 15 millones de euros (casi USD 18 millones) y De Paul firmará un contrato por cuatro años. Se seguirán los pasos formales en los próximos días y luego se sellará el acuerdo", completó el cronista.

El volante, de 31 años, tenía contrato vigente con el Colchonero hasta 2026 y no estaba en los planes una renovación. En consecuencia, con esta operación, el elenco español recupera parte de lo invertido cuando adquirió su ficha y hace caja pensando en seguir reforzando el plantel que dirige Diego Simeone.

Surgido de Racing, emigró al Valencia hace más de una década, pero finalmente pegó la vuelta a Avellaneda para preparar lo que sería su salto definitivo a Europa en 2016 con la camiseta del Udinese de Italia. Tras erigirse como una pieza clave del elenco de la Serie A, fue uno de los citados por Lionel Scaloni para iniciar la renovación de la selección argentina y su explosión fue definitiva. A mediados del 2021, Atlético de Madrid desembolsó unos 35 millones de euros para comprarlo y le hizo contrato por cinco temporadas.

En la Albiceleste fue donde mostró su mejor versión. Como “guardaespaldas” de Messi, y líder de la presión y del buen juego de La Scaloneta, logró cuatro títulos (2 Copas América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalíssima). Y sueña con más, dado que Argentina ya tiene pasaje confirmado para Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Más allá de tener a Messi como capitán, el mediocampista aterrizará en un plantel que cuenta con otros compatriotas como protagonistas, como el entrenador Javier Mascherano. Entre sus compañeros figuran los argentinos Gonzalo Luján (ex San Lorenzo), Tomás Avilés (ex Racing), Tadeo Allende, Baltasar Rodríguez (ex Racing), Oscar Ustari, Marcelo Weigandt (ex Boca Juniors) y Federico Redondo (ex Argentinos Juniors).

También hay posibles representantes de la Albiceleste que nacieron en otros países como el arquero Rocco Ríos Novo (se formó en las inferiores de Lanús) y el mediocampista Benjamín Cremaschi (hijo del ex Puma, Pablo), ambos originarios de Estados Unidos; o el caso de Santiago Morales (hijo del ex futbolista Javier), que es nacido en España y forma parte de las selecciones juveniles estadounidenses.

De Paul se suma a la lista de grandes figuras de Las Garzas, como los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, el goleador uruguayo Luis Suárez o el venezolano Telasco Segovia; además del jugador-franquicia, el citado Messi.

El Motorcito se suma a un equipo que muestra un nivel en alza. Viene de golear 5-1 a New York Red Bulls y se encuentra en la quinta posición de la Conferencia Este, sumando 41 puntos en 21 encuentros. Está a siete unidades del líder Cincinnati, con el que jugará el próximo sábado, aunque tiene tres partidos menos, por lo que puede alcanzar la cima sin depender de otros resultados.

Y Messi se halla en estado de gracia: llegó a 12 goles y 6 asistencias durante los últimos siete partidos, y acumula 18 anotaciones en 18 partidos -estadística que lo sitúa junto a Sam Surridge, de Nashville, al tope de los artilleros-.

Infobae