Corrientes quedó entre los cuatro mejores del Campeonato Argentino

El Campeonato Argentino de Cestoball pasó por Eldorado, Misiones, y los representativos correntinos fueron protagonistas. El seleccionado de Primera Masculino quedó en el cuarto lugar, mientras que las Damas fueron séptimas. Las chicas del Sub 14 lograron el quinto puesto y las del Sub 17 finalizaron séptimas. Capital Federal se llevó el título en Damas y Sub 17, Santiago del Estero ganó en Masculino y La Pampa lo hizo en Sub 14.

El seleccionado correntino de Primera Masculino quedó cuarto en el 6º Campeonato Argentino de la categoría al caer en el partido por el tercer puesto frente a San Luis 100 a 93.

En la semifinal, Corrientes perdió frente a Capital Federal 72 a 55.

En la etapa clasificatoria, el equipo correntino integró la zona A donde debutó con una derrota frente a Santiago del Estero 134 a 109 y después venció a Misiones 100 a 60, a La Rioja 81 a 42 y a Tucumán 111 a 108.

El seleccionado correntino estuvo integrado por Agustín Cóceres, Bruno Fernández, Ricardo Marturet, Lucas Gauna, Gonzalo Balbis, Samuel Morales, Nelson Vallejos, Germán Sosa, Nicolás Meza y Salim Franco.

También estuvieron Juan Martín Franco, Gonzalo Gómez, Rodrigo Gómez y Anzio Ferrini. El cuerpo técnico lo conformaron Laura González, Carla Dusset y Adrián Gómez.

Séptimas en Primera Femenina

Corrientes logró el séptimo puesto en el 69º Campeonato Argentino al superar en el clásico a Chaco 118 a 91. Las chicas correntinas debutaron en Misiones con una caída frente a Capital Federal 118 a 68, luego le ganaron a Tucumán 117 a 90 y también vencieron a Buenos Aires 119 a 112. La tercera victoria fue contra Jujuy 129 a 14 y cerró la etapa con una derrota frente a Córdoba 82 a 66.

el primer lugar de la zona A quedó para Capital Federal con 10 puntos, y hubo un triple en el segundo: Córdoba, Buenos Aires y Corrientes quedaron con 8 puntos.

Para definir las posiciones, se tuvo en cuenta la diferencia de gol en los partidos que disputaron los seleccionados empatado y así Corrientes bajó al cuarto lugar y se quedó sin chances de pelear por el título.

En la semifinal por la quinta ubicación, Corrientes cayó contra 95 a 83.

El seleccionado correntino estuvo integrado por Alina Romero, Luciana Bartuzzo, Paula Maróttoli, Tatiana Verdún, Eliana Acosta, Juliana Miño, y Gimena Fernández.

La lista conducida técnicamente por Gloria Segovia y Laura Medina se completó con Candela Delgado, Clara Ávalos, Lourdes Flores, Luz Proieto, Iara Rojas, Guadalupe Gómez y Alejandra Martín.

Las chicas del Sub 14 fueron quintas

En las categorías menores se desarrolló la 49º edición del Campeonato Argentino.

En Sub 14, Corrientes ganó la ronda del quinto al octavo lugar. En semifinales, las chicas correntinas vencieron a Jujuy 78 a 20 y en la final superaron a Tucumán 64 a 48.

En la etapa de grupos, Corrientes fue tercera en el grupo A con un triunfo sobre Buenos Aires 66 a 4 y derrotas frente a Capital Federal 76 a 40 y Santiago del Estero 64 a 28.

El seleccionado correntino, dirigido por Mariana Ramírez, Andrea Ceballos y Agostina Ibarra, estuvo conformado por estas jugadoras: Paulina Villalba, Bernardita Maróttoli, Mora Flores, Liz Gómez, María Paz Meza, Jimena Gottoli, María Ribeiro, Vanina Tusar, Magalí Ortíz, Regina Rojas, Asmi Escalante, Narda Ayala, Catalina Del Greco y Nahyara González.

El Sub 17 finalizó sexto

En la definición por el quinto puesto, Corrientes perdió frente a Buenos Aires 86 a 80 y concluyó en la sexta ubicación del Argentino en la categoría mujeres Sub 17.

Las chicas correntinas quedaron terceras en la zona A. Vencieron a Misiones 82 a 52 y a La Pampa 58 a 56, mientras que perdieron contra Capital Federal 106 a 41 y frente a Buenos Aires 80 a 63.

La Pampa, Corrientes y Buenos Aires quedaron con 6 puntos, pero el sistema de desempate favoreció a las pampeanas que subieron al segundo lugar y relegaron a las correntinas al tercero.

En la semifinal por el quinto puesto, Corrientes superó a Chaco 60 a 46.

La selección correntina contó con la conducción técnica de Milagros Díaz y Atahualpa Del Greco, mientras que en el plantel estuvieron: Inés Teler, Julieta Cuevas, Emilia Sosa, Nahiara Escalante, Sofía Gómez, Azul Vargas, Brunella Rabinovich, Renata Casco, Luciana Fiorio, Joaquina Rey Darré, Liz Solís, Eluney Aquino, Agustina Vera, Joaquina Ducler y Agustina Romero.