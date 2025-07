Fuerte respaldo desde Corrientes para Pablo Toviggino

El fútbol del interior brindó un amplio apoyo a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y presidente del Consejo Federal, en su cruce mediático con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional.

A través de las redes sociales, Toviggino y Bulrrich sostuvieron una pelea con intercambios de acusaciones que dejaron en evidencia el malestar que hay desde el Gobierno Nacional con la entidad que rige el fútbol en la Argentina.

Bullrich lanzó una serie de “advertencias” y propuso aplicarle derecho de admisión a Toviggino por un supuesto “mensaje mafioso”, el dirigente respondió con un contundente comunicado en el que defendió su libertad de expresión y criticó el autoritarismo oficial.

En el mismo sentido salieron a manifestarse desde las 23 federaciones que existen en el país, muchas ligas y los clubes del ascenso. La Federación Correntina de Fútbol y la Liga Correntina, por intermedio de su presidente, Pablo Alonso, comunicó: “quiero expresar mi más firme respaldo a las declaraciones del Presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino”.

En la publicación en redes sociales, también manifestó: “comparto plenamente su repudio a la actitud autoritaria de este Gobierno, que amenaza principios fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a pensar distinto”.

“Es llamativo que quienes se presentan como defensores de la libertad y los derechos individuales, se actúen como verdaderos jueces de la vida y del pensamiento de los demás”.

“Desde Corrientes, nos mantenemos unidos y firmes, en defensa de nuestro clubes y de las miles de familias que encuentran en el fútbol, contención, afecto y dignidad”.

Concluye la nota: “Decimos no al avasallamiento. No al autoritarismo. No a la soberbia”.

En tanto que durante el fin de semana, en las principales canchas del ascenso en la República Argentina, los clubes posaron con una bandera con la leyenda: “No al avasallamiento. No al autoritarismo. No a la soberbia. Sí a la libertad de expresión”.

En Corrientes, esa muestra de apoyo para Toviggino se vivió en el partido que sostuvieron Boca Unidos y Ben Hur de Rafaela por el Torneo Federal A.