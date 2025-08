Taraguy dejó su invicto en Paraguay

El inicio de la décima fecha del torneo Regional NEA de rugby dejó como saldo la primera derrota de Taraguy en la temporada. Aranduroga no tuvo opciones y perdió abultadamente con Curne, mientras que San Patricio sumó un importante triunfo en su lucha por clasificar.

En Asunción, Taraguy perdió frente a San José 29 a 22. De esta forma, el Cuervo se quedó sin invicto aunque se mantiene como puntero en la zona B.

Aranduroga sufrió la potencia de Curne y cayó como local 66 a 7. El partido, que se jugó en la cancha del equipo correntino, no tuvo equivalencias.

El conjunto universitario fue muy superior y lo reflejó con claridad en el marcador. La victoria le aseguró un lugar en las semifinales del certamen.

Por su parte, en Formosa, San Patricio venció a Aguará 33 a 7 y se mantiene en la lucha por llegar a los cuartos de final.

La jornada sabatina también tuvo el el partido donde Curda venció a Capri 52 a 17 en la capital paraguaya.

La fecha se completará este domingo con el cruce entre Regatas Resistencia y Sixty con Juan Zubieta en el arbitraje.

Así se ubican

Cumplida parcialmente la décima fecha en el Regional NEA 2025 de primera división, así están las posiciones:

Zona A: Curne 45 puntos, Aranduroga 24, Sixty y Regatas 15 y Capri 5.

Zona B: Taraguy 35, Curda 24, San José y San Patricio 21 y Aguará 8.

Lo que viene

La 11º fecha, prevista para el sábado 9 contempla estos encuentros: Taraguy vs. Aguará (el equipo cuervo tiene suspendida su cancha y pierde su localia), Curne vs. San José, Aranduroga vs. Regatas, Capri vs. Sixty y San Patricio vs. Curda.