Krujoski quedó octavo en la primera final del Turismo Carretera 2000 en San Juan

El correntino Humberto Krujoski fue octavo en la primera final del Turismo Carretera 2000 en el autódromo de Villicum, escenario de la séptima fecha de la temporada 2025.

La carrera quedó en poder de Matías Frano que se benefició con el recargo que sufrió Tomás Vitar, que había ganado la final en pista.

El puntero del campeonato, Agustín Canapino, con 100 kilos de lastre, terminó en el séptimo puesto.

La jornada sabatina comenzó muy bien para Krujoski a bordo del Renault Fluence del Axion Energy Sport dado que realizó el mejor tiempo durante la tanda de entrenamiento y terminó sexto en la clasificación.

Una sanción, de la carrera en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, relegó al correntino al último lugar de la grilla de partida.

La final tuvo un arranque friccionado, Vitar y Josito Di Palma se rozaron después de que el mendocino se toque con Braian Quevedo, quien se despistó. El joven del Coiro Competición capturó la punta, seguido por Facundo Ardusso y Matías Frano, quien se recuperó después de una pelea con Franco Riva.

Los abandonos de Quevedo y Di Palma generaron el ingreso del Auto de Seguridad. El relanzamiento tuvo un roce entre Vitar y Ardusso, por lo que este último se puso de costado y perdió terreno. Por su parte, Llaver superó a Riva para ser el nuevo tercero y Krujoski ya alcanzaba el top diez.

Escapado en la punta, Vitar se quedó con la victoria, escoltado por Frano y Llaver, mientras que Krujoiski intentó sin éxito superar a su compañero de equipo Canapino.

Sin embargo, Vitar fue recargado por el toque con Ardusso y cayó al quinto lugar. Frano heredó el triunfo, escoltado por Llaver y Riva.

La actividad del Turismo Carretera continuará el domingo con la segunda carrera (20 vueltas o 30 minutos) del fin de semana, que se largará a las 10.