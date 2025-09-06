Midón perdió la final del M25 de Mar del Plata

El correntino Lautaro Midón se quedó con el subcampeonato del Torneo Centenario del Club Náutico de Mar del Plata al caer en la final frente al paraguayo Daniel Vallejo (Paraguay) por 7-6 (4) y 6-4.

El choque de este sábado, en el club que vio nacer tenísticamente a Guillermo Vilas, fue protagonizado por dos jugadores de 21 años y los dos primeros preclasificados en el torneo que formó parte del Tour de la Federación Internacional de Tenis.

Con el resultado de este sábado, Vallejo sumó el cuarto título profesional en su carrera deportiva. Asimismo, es el segundo del año y el tercero a nivel ITF.

En tanto que Midón se mantiene con siete títulos profesionales, de los cuales tres son esta temporada.

La final comenzó con un claro dominio de Vallejo (252 en le ránking de la ATP) que rápidamente se adelantó 4 a 1. Midón (264) reaccionó y forzó el tie break donde el paraguayo se impuso 7 a 4.

En el inicio del segundo set, los protagonistas no pudieron mantener sus servicios. El partido se tornó equilibrado hasta el 7 game, cuando Vallejo quebró el saque de Midón para adelantarse 4 a 3.

El correntino intentó forzar algunos tiros, pero estuvo impreciso y no pudo torcer la historia.

“No fue le día hoy, a seguir”, publicó en sus redes sociales el correntino.

“Fue un partido que se decidió por detalles. Sentí que el primer set lo tenía, que lo ganaba, pero no pude y eso a nivel mental me dolió”, sostuvo Midón en declaraciones a Radio Brisas de Mar del Plata.

“Lo tomo como un partido más, un torneo más, hay que seguir laburando y seguir trabajando para tener un buen momento. Fue una semana muy positiva”, concluyó.

La agenda deportiva de Midón marca que disputará dos challenger. Desde el 15 se jugará en el Sport Social Club de Villa María, Córdoba, mientras que a partir del 22 estará en Buenos Aires.