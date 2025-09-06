Oro para Corrientes en pádel femenino en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

Corrientes volvió a brillar en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2025, que se desarrollaron en la ciudad de Salta. La provincia alcanzó un nuevo logro deportivo gracias a la destacada actuación de la dupla femenina de pádel conformada por Elena Pucheta y Norma Pucheta, oriundas de Ituzaingó, quienes se quedaron con la medalla de oro.

Por su parte, en la disciplina de truco, los representantes Pura Chamorro y Raúl Esquivel, de Caá Catí, consiguieron la medalla de plata, sumando otro podio para la delegación correntina.

El equipo provincial estuvo integrado por adultos mayores de 60 años, quienes obtuvieron su clasificación nacional tras competir en las distintas etapas de los Juegos Correntinos 2025 para Adultos Mayores.

El secretario de Deportes de Corrientes, Jorge Terrile, resaltó el acompañamiento del gobernador Gustavo Valdés y del Gobierno provincial para fomentar la participación de las personas mayores en actividades deportivas y recreativas, destacando el rol activo que cumplen en la comunidad.

Además de la competencia estrictamente deportiva, los Juegos Nacionales representan un espacio de encuentro, integración y fortalecimiento de los lazos sociales, revalorizando la importancia de la actividad física y la recreación en esta etapa de la vida.

La delegación correntina contó con indumentaria oficial y participación en disciplinas como ajedrez, truco, newcom, tejo, orientación, sapo, pádel, tenis de mesa, tenis y un circuito de habilidades motrices.