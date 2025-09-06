Yanina Latorre reveló lo peor de Sofi Martínez tras su encuentro con Messi

Yanina Latorre volvió a encender la polémica y esta vez la víctima fue nada más, ni nada menos que Sofi Martínez. La conductora apuntó contra la periodista deportiva y dejó en claro que para ella su lugar en los medios está sobrevalorado.

“Sofi es una gran influencer, pero no sé por qué la tienen como una gran periodista deportiva cuando solo le hizo una pregunta a Messi en el Mundial. Lo digo bien”, lanzó súper picante en medio de su programa radial, Yanina Latorre, dejando a todos sorprendidos.

Como si fuera poco, se puso del lado de Morena Beltrán: “Después, en todos los canales de deportes siempre ponen a chicas para no discriminar, pero las ponen de pelotudas. Morena Beltrán no lo es, pero muchas no saben, y las ponen por lindas, y me parece mal por la chica. La cosifican”.

Fue entonces que Yanina decidió diferenciar a las periodistas deportivas del momento: “A Morena la saco porque de fútbol es bárbara, te puede gustar o no cómo piensa u opina, pero la tipa habla, ve el partido, sabe el nombre de los jugadores”.

EL NINGUNEO DE YANINA LATORRE

Pero la verdadera polémica llegó cuando le pegó sin piedad a Sofi Martínez: “Es una gran influencer, pero no sé porque la tienen como una gran periodista deportiva cuando solamente le hizo un comentario viral a Messi en el Mundial. Siempre me pregunto lo mismo”.

Filosa, como de costumbre, Yanina ninguneó el trabajo de Sofi Martínez y puso en dudo su rol: “A veces me pregunto ‘¿qué hace ahí?’ y bueno, porque tienen que poner cupo femenino. No está bien. Para mí tiene que haber cupo de gente que sepa del tema”.

Fuente: Paparazzi.