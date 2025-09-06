Se registraron heladas en Corrientes con mínimas de 3°C

La madrugada de este sábado dejó registros inusuales en varias localidades de Corrientes, con temperaturas mínimas que llegaron a los 3°C y provocaron heladas. De acuerdo a los datos del Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (Siga), en Esquina, Goya y Mercedes, alcanzaron estos valores, mientras que en otros sectores oscilaron entre los 4°C y los 8°C.

Las temperaturas volvieron a bajar en plena transición a la primavera y en Esquina, Goya y Mercedes llegaron a los 3°C, valores que configuran técnicamente una helada. En tanto, en otras localidades los termómetros marcaron, Bella Vista 4,4°C, Pasaje Desmochado 5,3°C, Sombrerito (EEA Corrientes) 5,8°C, Ituzaingó 6,6°C y Caá Catí 8°C.

Así se vio la helada en la escuela rural de Esquina. Gentileza: Sergio Bordón.

Registro de heladas agrometeorológicas

Días atrás, la doctora en recursos naturales y observadora meteorológica Carolina Fernández López había anticipado este escenario en diálogo con El Litoral. “La helada que se espera es del tipo agrometeorológica, es decir, que afecta la capa cercana al suelo. Para Mercedes el SMN da una mínima de 3ºC. Pero depende cómo se den las condiciones, no causa daño al cultivo (sólo algo que justo esté emergiendo puede ser más sensible)”, explicó la especialista.

Las mínimas registradas en la provincia. Fuente: SIGA

El fenómeno se dio en un contexto de cambio de masas de aire y descenso de temperaturas que arrancó el jueves pasado. Para los próximos días se espera un leve alivio.

Lo que se viene

En la jornada de este domingo se espera que las mínimas en Capital alcancen los 6°C y las máximas los 17°C. Con un cambio en la dirección del viento por el este y posibles chaparrones durante la noche.

Para la semana que entra se pronostica temperaturas templadas, este lunes rondará entre los 11°C y 22°C, con lluvias aisladas (con un 40% de probabilidad) durante la madrugada y mañana. Para el martes el termómetro rondará entre los 10°C y los 23°C, y por la noche se aguarda por la llegada de vientos por el sector noreste.