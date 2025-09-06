¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Descacharrado mural Gustavo Valdés
Valdés anunció el pago del plus unificado para estatales correntinos

El gobernador, Gustavo Valdés, hizo el anuncio este sábado a través de sus redes sociales.

Por El Litoral

Sabado, 06 de septiembre de 2025 a las 11:34

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este sábado el cronograma del Plus Unificado correspondiente al mes de septiembre. Los pagos iniciarán el martes 9 y se extenderá hasta el lunes 15.

El mandatario comunicó a través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

• Martes 9: 0 y 1

• Miércoles 10: 2 y 3

• Jueves 11: 4 y 5

• Viernes 12: 6 y 7

• Lunes 15: 8 y 9 (disponibles por homebanking y cajeros desde el sábado 13). 

