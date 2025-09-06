Valdés anunció el pago del plus unificado para estatales correntinos

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este sábado el cronograma del Plus Unificado correspondiente al mes de septiembre. Los pagos iniciarán el martes 9 y se extenderá hasta el lunes 15.

El mandatario comunicó a través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

• Martes 9: 0 y 1

• Miércoles 10: 2 y 3

• Jueves 11: 4 y 5

• Viernes 12: 6 y 7

• Lunes 15: 8 y 9 (disponibles por homebanking y cajeros desde el sábado 13).