El lamento de Colapinto tras quedar afuera: “Hice lo mejor que pude”

Franco Colapinto volvió a dejar una firme actuación con Alpine y terminó por delante de su compañero Pierre Gasly en la clasificación del Gran Premio de Italia. No obstante, el monoplaza A525 volvió a evidenciar sus dificultades y ambos quedaron afuera en la Q1: el argentino largará 18° y el francés, 19°. Más allá de que todo el equipo galo era consciente de los problemas que iban a tener en Monza, principalmente por las carencias del motor, el pilarense expresó su frustración tras quedar eliminado en la Qualy. “Ahh... tuve mucha grava en Lesmo”, comentó rápidamente Colapinto por la radio del equipo, en comunicación con su ingeniero de pista Stuart Barlow. Cabe destacar que en dichas curvas 6 y 7, el asfalto estuvo constantemente sucio por las reiteradas salidas de pista de los pilotos. De hecho, en la FP1 hubo bandera roja para que los oficiales de pista pudieran limpiar la suciedad.

“Había mucha leca, un par de piedras en muchas curvas que me complicaron bastante. Perdí una décima, creo”, explicó el piloto de 22 años en la rueda de prensa posterior. “Se veía un poco complicado ahí afuera”, le dijo Stuart Barlow a Colapinto, quien se lamentó inmediatamente: “Hice lo mejor que pude, perdón, amigo”.

Vale resaltar que el argentino registró su mejor giro con un tiempo de 1:19.992 y quedó eliminado en la Q1 por poco más de una décima. Aunque dicho registro le permitió sacarle una diferencia de 0.111 segundos a Pierre Gasly. “Desafortunadamente, amigo, estamos afuera, me temo. Muy muy bien hecho, amigo. Perdón porque en la sesión de clasificación el auto era mucho más difícil de manejar en comparación con la FP3. Nosotros estamos P18 con 19.9. Pierre (Gasly) está P19 con 20.1”, le informó Barlow a Colapinto mientras regresaba a los pits.

Inmediatamente, Colapinto cambió su postura y ya puso vistas a lo que será la carrera del día domingo en Monza.“Okey. Enfoquémonos en mañana, amigo. Seguro que podemos hacer algo. Gracias por el esfuerzo”.

Esto mismo reforzó en la conferencia de prensa, en la que hizo hincapié en la importancia de la estrategia para aspirar a los puntos. “Siempre hay alternativas. En Zandvoort, vi el domingo como algo bastante difícil aspirar a sumar puntos. Y tendría que haber sumado. No sé, acá pueden pasar muchas cosas y seguramente que en la uno (primera curva) va a haber un poco de quilombo. Largamos atrás los dos... los dos tenemos problemas con el auto. Se complica, no es fácil de manejar, pero si hacemos una buena estrategia y las dividimos para ver si alguno tiene una oportunidad mejor, capaz podemos hacer algo interesante”, analizó.

Cabe recordar que el inicio de la jornada del sábado también había sido favorable para Colapinto en los entrenamientos libres, donde se ubicó 14º con un tiempo de 1:20.034, superando a Gasly por 0.213 segundos (el francés terminó en el 18º lugar). Con la salvedad de que el pilarense no participó en la FP1 al dejarle su lugar a Paul Aron, piloto reserva de Alpine, el argentino le ganó al francés en dos de las tres sesiones que compartieron.

Durante la primera salida en la Q1, Colapinto superó a Gasly al marcar 1:20.670, mientras que el francés quedó a 0.040 segundos. En el segundo intento, el francés mejoró su registro con una vuelta de 1:20.138, superando al argentino por 0.043 segundos (1:20.181).

En la última oportunidad de la Q1, Colapinto volvió a ubicarse por delante de Gasly, aunque ambos no lograron avanzar a la siguiente ronda. Franco registró su mejor tiempo con 1:19.992, lo que le permitirá partir desde la 18ª posición en la carrera principal. Gasly, por su parte, marcó 1:20.103, quedando a 0.111 segundos del argentino y detrás de él en la grilla. Liam Lawson (Racing Bulls) finalizó en la última posición tras cometer un error en pista.

Todo esto sucedió luego de los elogios de Flavio Briatore para Franco Colapinto. El asesor ejecutivo y líder de Alpine se refirió a la segunda butaca de la escudería tras extender el contrato de Gasly hasta 2028. Más allá de que aseguró que “todavía no tienen una decisión tomada” y que “en noviembre tenemos que tomar una decisión”, respaldó el trabajo del joven de 22 años. “Por el momento, creo que Franco está haciendo un buen trabajo. Al principio pagó un poco su inexperiencia, como muchos novatos y pilotos jóvenes. Ahora, en las últimas tres o cuatro carreras, ha sido mucho más consistente”, explicó Briatore.

La actividad del fin de semana en Monza se seguirá con la carrera del día domingo. El GP de Italia dará inicio a las 10:00 (hora argentina) y contará con un total de 53 vueltas.

