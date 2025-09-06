Corrientes tiene más clasificados para los Juegos Evita

Se completó la fase Provincial de los Juegos Correntinos 2025 quedaron definidos los representantes en tenis de mesa, levantamiento de pesas, boxeo y gimnasia artística para los Juegos Nacionales Evita que se disputarán en Mar del Plata desde el 29 de septiembre.

Bajo la organización de la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia. Hubo boxeo en el Corrales Center, tenis de mesa en el club Regatas, levantamiento olímpico de pesas en el Colegio Figuerero y gimnasia artística en el Gimnasio Equilibrio.

Los ganadores y clasificados en cada disciplina y por categoría fueron:

Levantamiento olímpico de pesas. Mujeres: Delfina Cardozo (48 kg, de peso corporal), Ariana Gómez (53), Gimena Estigarribia (58), Jazmín Fernández (63) y Katia Pereyra(+63), todas de Capital (Colegio Figuerero).

Varones: Nicolás Sandoval (60- Goya), Máximo Donini (65 - Goya), Nathaniel Villalba Panunzio (71- Bella Vista), Aníbal Fernández (79 -Mercedes) y Lautaro González (+79 – Goya).

Boxeo: Varones: De 52 hasta 54 kg: Máximo Benítez (Capital). Hasta 57 kg Juan Contreras (Goya). Hasta 60 kg Ricardo Martínez (Goya). Hasta 63 kg Da Silva Ferreyra (Virasoro). Hasta 69 kg Laureano Meza (Monte Caseros). Mujeres: Hasta 50 kg Priscila Velázquez (Esquina) y hasta 54 kg Xiomara Pereyra (Goya).

: Juan Ramírez (Capital) Mauro Maidana (Capital) y Bautista Mautino (Monte Caseros). Josefina Torres (Capital), Antonella Molinas (Capital) y Marlen Acuña (Santa Ana).: Umma Amira Welsh, Valentina Rodríguez y Mía Yannel Arnaldi, las tres de Capital.

El Secretario de Deportes, Jorge Terrile, resaltó el firme respaldo del Gobernador Gustavo Valdés a los Juegos Correntinos: “El apoyo incondicional del Gobernador Valdés es fundamental para que nuestros atletas de todas las edades tengan la oportunidad de competir a alto nivel”.“Su visión impulsa la consolidación de los Juegos Correntinos como una plataforma inclusiva y de desarrollo deportivo para toda la provincia”, enfatizó.Terrile valoró también el trabajo del personal de la Secretaría de Deportes. “Coordinamos logística, trabajo en equipo y nos aseguramos que cada disciplina cuente con las condiciones necesarias para lograr una competencia limpia y formativa”. “Este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del Gobierno Provincial con el deporte como motor de bienestar y convivencia”.