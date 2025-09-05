Últimas 500 urnas: Valdés amplía ventaja

n Este sábado se escrutarán las últimas 509 urnas correspondientes a Capital y antes del mediodía, la Junta Electora realizará la clausura de las elecciones. Hasta el cierre de esta edición el candidato a gobernador Juan Pablo Valdés había recuperado votos y se alzaba con el 52,29 por ciento, cuando en el escrutinio provisorio había concluído con 51, 89%.

Además, se definirá hoy la situación de Parada Pucheta, una reñida elección que había quedado en manos de la alianza justicialista, pero que en el recuento de votos recuperó “Vamos Corrientes”. Sin embargo, hubo presentaciones judiciales por alguno votos y todo podría quedar en un empate y se debería volver a votar.

Vamos Corrientes logró retener la intendencia de Sauce y Carlos Raúl Romano fue reelecto tras el escrutinio definitivo. El oficialismo se impuso por 14 votos a María Griselda Zajur, candidata de Construyendo Futuro, que tenía al peronismo como principal aliado.

En los resultados provisorios, Construyendo Futuro había obtenido un voto más que Vamos Corrientes, resultado que fue revertido este viernes.

Vamos Corrientes revirtió el resultado del escrutinio provisorio y retuvo la intendencia de Sauce

El apoderado de la alianza oficialista Vamos Corrientes, Jaime Francisco, expresó que el recuento final les da una ligera ventaja a la alianza oficialista, pero destacó que prefieren ser cautelosos hasta contar con los resultados definitivos de la Junta Electoral. Aunque los resultados en las categorías de Diputados y Senadores estarían bastante definidos.