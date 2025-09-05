Valdés: “Este Gobierno nacional no quiere hablar con las provincias”

n El gobernador Gustavo Valdés alertó ayer que “es nula la relación institucional con el Gobierno nacional”.

“La relación está cortada, pero no solo con nosotros. Es un Gobierno Nacional que no quiere habar con las provincias”, dijo Valdés en declaraciones a Antes que se impirima, programa radial que conduce Raúl Acevedo.

“Ojala puedan abrirse el diálogo”, consideró Valdés y agregó: “Tenemos que lograr una Argentina que madure de una vez, las provincias debemos trabajar juntas para que al Gobierno le vaya bien”

Sobre el andar del Gobierno Nacional, consideró: “La economía es importante pero la política también, y si no tenes acomodada la política no podés acomodar toda la economía”

“Están haciendo cosas bien y otras no. Deberían escuchar, sentarse, tener un poco mas de politica en el buen sentido”, agregó

“La conversación con los gobernadores es fundamental, pero resulta que estamos preocupados por un posteo del Gordo Dan. Hay un sistema político hablando pavadas sin cambiar la realidad de los argentinos" , opinó el gobernador

Consultado por la posibilidad de que Vamos Corrientes busque la Presidencia de la Cámara Baja provincial, dijo: “Hay que conversar. Somos la bancada mas numerosa, seguramente vamos a ir por la Presidencia”

Interna de la UCR

“Me postulé hace dos años a Presidente de la UCR y perdí la elección. Ahora estamos tranquilos. Ojalá el radicalismo encuentre su lugar en el contexto nacional y vuelva a ser una alternativa concreta”, recalcó.

Valdés se refirió a la composición de un espacio federal junto a otros Gobernadores (llamado en principio Provincias Unidas): "estamos construyendo un espacio para defender a Corrientes y a las provincias a nivel nacional. Vamos a defender a las provincias porque o sino parecemos culpables de lo que sucede a nivel nacional. No podemos echarle la culpa a las provincias sobre la debacle economica del país"

"Escuchamos un discurso donde nos apuntan a que somos responsables y eso no es así. Debemos marcar nuestros votos porque nosotros representamos a provincias bien administradas, con equilibrio fiscal, con desarrollo", aseveró