Luis Santos se sumó a las prácticas de Regatas

Regatas Corrientes cerró su segunda semana de pretemporada y la novedad fue la presencia del dominicano Luis Santos.

El pivote extranjero fue parte de la práctica que concretó Regatas este sábado por la mañana en la cancha del club Alvear.

Ahora, el entrenador Juan Manuel Varas espera por Tayavek Gallizzi. El pivote argentino está en pleno proceso de recuperación de una operación de rodilla y no tiene fecha de llegada a Corrientes, confirmaron desde la entidad del parque Mitre a El Litoral.

Santos de 2,03 metros de altura y 30 años de edad, viene de jugar en Peñarol de Uruguay donde disputó 32 partidos en la pasada edición de la Liga Uruguaya de Básquet, con promedios de 14,4 puntos, 8,8 rebotes, 1 asistencia y 1 tapa en 29 minutos de juego. Posteriormente, pasó por Marinos de la Superliga de Baloncesto de Venezuela con 20 encuentros en donde sumó 11,8 puntos y 7 rebotes de promedio.

Regatas se prepara para disputar la Liga Nacional de Basquetbol que dará inicio el 24 de septiembre y la Liga Sudamericana, donde verá acción del 27 al 29 de octubre en Asunción.