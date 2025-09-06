Boca Unidos tuvo un mal inicio y perdió frente a Sol de América

Boca Unidos pagó con la derrota el mal inicio que tuvo frente a Sol de América en Formosa. En el marco de la octava fecha de la Reválida del Torneo Federal A, el equipo correntino se presentó este sábado en Formosa donde perdió 3 a 0.

En siete minutos, el equipo correntino recibió 2 goles y a lo largo del primer tiempo fue claramente superado.

En la etapa inicial, donde se retiró lesionado el arquero David Acuña, también recibió el tercer gol y después, pese a que mejoró en el complemento, quedó lejos del rival.

A los 3 minutos llegó la apertura del marcador. Ignacio Colombini intentó despejar una pelota, levantó indebidamente la pierna y tocó a un rival a la altura de la cabeza.

El árbitro Enzo Silvestre sancionó el penal y José Romero lo cambió por gol con un remate que fue al palo opuesto a donde se tiró Acuña.

Boca Unidos, con problemas defensivos sobre el sector derecho, no terminó de acomodarse y ya recibió el segundo gol.

Nicolás Iachetti le ganó las espaldas a Facundo Fernández, amagó desbordar hasta el fondo, enganchó hacia adentro y sacó el remate cruzado que ingresó lejos del arquero correntino.

Las malas noticias siguieron para el equipo correntino. A los 16 minutos, Acuña se lesionó y tuvo que ingresar Ignacio Turnes. El arquero suplente salvó el tercero pero a los 27, nuevamente Iachetti se hizo presente en el marcador frente a una defensa que no encontró respuestas.

En el segundo período, Boca Unidos mejoró. Se mostró firme en la mitad de la cancha aunque le faltó profundidad. La oportunidad más clara que tuvo para anotar, fue a los 9 minutos, cuando Colombini conectó de cabeza un centro que llegó desde el sector derecho y la pelota pasó cerca de un palo.

Pese a la derrota, Boca Unidos se mantiene al tope de las posiciones en la Zona B con 18 puntos, ahora seguido a dos por Sarmiento de Resistencia que le ganó como visitante a Crucero del Norte 3 a 2.

En la próxima fecha, última de la Reválida, Boca Unidos recibirá a Sportivo Las Parejas y Sarmiento hará lo propio con Mitre de Posadas.

Para hoy. Este domingo se cerrará la octava fecha de la Zona B con tres partidos. A las 15,30 Mitre recibirá a El Linqueño, desde las 16 Gimnasia de Concepción del Uruguay será local de Defensores de Belgrano y Sportivo Las Parejas jugará frente a Ben Hur de Rafaela.