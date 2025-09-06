Krujoski fue cuarto en Buenos Aires

Josito Di Palma, uno de los protagonistas del fin de semana en el Turismo Carretera 2000, se llevó la victoria en la Final que la categoría

La primera final de la octava fecha del Turismo Carretera 2000 quedó un poder de Josito Di Palma, mientras que el correntino Humberto Krujoski quedó cuarto en el circuito N°8 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires.

Josito, con el Citroën C4 Lounge del equipo Aimar Motorsports, oriundo de Arrecifes largó la competencia desde la segunda colocación de la grilla y en la largada superó al Renault Fluence de Valentíin Yankelevich para tomar el liderazgo hasta el final de la misma.

De esta manera, Di Palma logró su segunda victoria dentro de la flamante categoría de turismos de la ACTC. La primera había sido en la Final 1 que se disputó en Termas de Río Hondo por la 5ª fecha del campeonato.

Yankelevich, quien obtuvo su primera “Pole Position” durante el mediodía del sábado, completó la carrera en segunda colocación mientras que Franco Riva, en su segunda competencia dentro del TCRR2000, culminó 3° con el Chevrolet Cruze.

En tanto que Krujoski, con un Renault Fluence del Ambrogio Racing, llegó en el cuarto lugar. La misma posición con la que largó la carrera de este sábado.

Durante la jornada, el piloto correntino había comenzado con un segundo puesto en el entrenamiento y quedó cuarto en la clasificación.

La segunda final del fin de semana se disputará este domingo desde las 11:15. La carrera tendrá una extensión de 20 vueltas o 30 minutos.