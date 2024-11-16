¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Emilia Mernes rompió en llanto tras su presentación en los premios Latin Grammy 2024

La artista argentina brilló en la gala, pero se mostró visiblemente emocionada tras su actuación, en medio de especulaciones sobre el fin de su relación con Duki.

Por El Litoral

Sabado, 16 de noviembre de 2024 a las 13:31

Emilia Mernes deslumbró en el escenario del Kaseya Center de Miami durante la ceremonia de los premios Latin Grammy 2024, donde interpretó algunos de sus grandes éxitos. Sin embargo, fuera de escena, la cantante dejó entrever un costado más vulnerable.

En una entrevista posterior a su actuación, fue captada conmovida y entre lágrimas, mientras los rumores sobre su supuesta separación del rapero Duki no dejan de crecer. Tras su presentación el jueves 14, Emilia dialogó con los medios.

Sin su habitual sonrisa y con una expresión apagada, conversó con un reportero de La Academia, visiblemente movilizada. “Perdón, estoy emocionada porque trabajamos mucho con el equipo. Ha sido una semana muy intensa”, expresó entre lágrimas, evidenciando lo especial que fue para ella esta experiencia profesional.

La cantante no dudó en agradecer a su equipo y a sus seguidores: “Esto es algo que soñé toda mi vida. Quiero agradecerles por el amor, a mis fans que siempre están ahí apoyándome, y a mi equipo incondicional. Gracias por el espacio. Es un sueño cumplido”. Sin embargo, en ningún momento hizo referencia a los rumores sobre su relación con Duki, con quien llevaba más de tres años.

FUENTE: minutouno.com

