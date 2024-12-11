¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
Cristina Fernández de Kirchner Padrón electoral eduardo ledesma pregunta
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Gran evento

Mirtha Legrand fue a ver a Los Palmeras y el video es viral

La diva dijo presente en el show que brindó la reconocida banda de cumbia y disfrutó del momento.

Por El Litoral

Miércoles, 11 de diciembre de 2024 a las 10:18

Este lunes 9 de diciembre, Los Palmeras se presentaron en el Teatro Gran Rex para cerrar el año a lo grande. Sin embargo, la noche tomó otro color cuando al recinto ingresó Mirtha Legrand para disfrutar del show.

La reconocida banda de cumbia se encuentra celebrando sus 32 años de trayectoria y lo hicieron junto a sus fieles seguidores.

 

La presencia de la diva no fue una sorpresa para quienes conocen su fanatismo por la banda santafesina liderada por Rubén Cacho Deicas y Marcos Camino.

La presencia de la conductora causó mucha emoción en el público, que no dudó en ovacionarla y aplaudirla por ir a presenciar ese momento.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD