Polémico cruce entre La Tora y Coti Romero por su relación con Nacho Castañares

En las últimas horas, Coti Romero y Nacho Castañares confirmaron que están iniciando una relación. Esta noticia causó mucho impacto y también desató la polémica, ya que el subcampeón de Gran Hermano es ex pareja de La Tora Villar, también ex jugadora del reality.

Este lunes, en LAM, mostraron una nota que le hicieron a Lucila, donde apuntó fuerte contra la correntina. ¿A vos te sorprendió todo?, le preguntó el cronista a La Tora.

"No. Hazte la fama y échate a dormir", respondió contundente y sin vueltas la conductora del streaming de Gran Hermano.

Ante esto, Constanza respondió a los dichos de su ex compañera. “No me voy a hacer cargo igual, porque que yo sepa la única relación que tuve fue con Alexis, que era soltero y no jodí a nadie, a ninguna relación”, sostuvo.

Y, agregó: “Las veces que me han querido tildar de esa manera al final se terminó confirmando que no era así, así que no me voy a hacer cargo de eso".

"Igual yo en su momento lo dije, no éramos amigas, éramos compañeras, pero no voy a decir que está equivocada ni nada, porque para mí tiene razón. ¿Qué más quiere que haga? Yo ya le di la razón, pido disculpas por si le dolió, le molestó en algún momento porque me imagino que debe ser así, pero no puedo hacer más nada, yo realmente me enamoré”, expresó Coti.

"Para mí el amor es re lindo y si lo tengo que decir lo voy a decir, no lo voy a ocultar más, sí, realmente me enamoré y no lo voy a seguir ocultando, se dio así. Antes no pasaba nada entre nosotros, y de un momento para otro empezamos a compartir más tiempo, y pasó así y bueno, pasó”, admitió la influencer.

Enseguida agregó: “Y estoy recontenta, y refeliz porque haya pasado, y hay otra cosa que siento que si en algún momento se termina o nos dejamos de ver, yo le voy a seguir deseando lo mejor, y lo re quiero, como hice con mi relación pasada, y ya está”, definió la ex jugadora.

