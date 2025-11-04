¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
rescate animal Policía de Corrientes Justicia de Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
¿Indirecta?

El curioso mensaje de Gime Accardi tras la cita romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández

La actriz usó sus redes sociales para hacer un sugestivo posteo tras la cena que tuvo el actor con su nueva pareja.

Por El Litoral

Martes, 04 de noviembre de 2025 a las 11:02

Gime Accardi volvió a dar de qué hablar tras hacer un posteo en sus redes sociales y llamar la atención de todos sus seguidores, ya que muchos pensaron que fue una indirecta para Nico Vázquez, quien blanqueó su relación con Dai Fernández, su compañera de elenco.

A través de sus historias de Instagram, la actriz subió una foto de un gato rosa con rayas rojas y la frase: “Relajate, nada está bajo control”.

Si bien parece algo normal, los usuarios comenzaron a especular que el destinatario era su ex pareja, ya que se dio justo después de que se dieran a conocer las imágenes de la cita romántica que tuvo Vázquez con Fernández en un restaurante porteño.

FUENTE: minutouno.com

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD