Se conoció el primer parte médico de Christian Petersen en el Hospital Alemán

El Hospital Alemán difundió el parte de salud de Christian Petersen. Según precisó el sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires, el chef se encuentra estable y fue sometido a nuevos estudios.

"En la tarde de ayer, luego de un traslado sanitario realizado sin complicaciones, el paciente Christian Petersen fue ingresado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar su atención en un centro de mayor complejidad", indicaron en un comunicado.

Asimismo, informaron que “al arribar al Hospital, Christian Petersen se encontraba estable, y fue recibido por un equipo médico interdisciplinario que realizó una evaluación inicial y el ajuste del tratamiento de acuerdo con su evolución, garantizando la continuidad de su atención”.

Por último, afirmaron que acompañan a la familia del cocinero y que la comunicación sobre el estado de salud de Petersen se hará “respetando en todo momento la confidencialidad de la información médica”.

Cómo fue el traslado de Cristian Petersen a la Ciudad de Buenos Aires

Petersen fue trasladado este viernes a CABA después de permanecer más de diez días internado en San Martín de los Andes, según pudo confirmar TN Show.

El chef fue ingresado durante la tarde para continuar con el seguimiento de su cuadro.

Según se supo, el traslado del conductor se hizo en un avión sanitario, bajo medidas médicas estrictas y con seguimiento permanente durante el vuelo desde la Patagonia.

Desde el primer momento en que se conoció que Christian Petersen tuvo una descompensación cuando hacía una excursión en el volcán Lanín trascendieron varias versiones sobre lo que ocurrió en la montaña.

Es por eso que el comunicado de la familia del cocinero, emitido durante la noche del miércoles, cobra vital importancia por los detalles que se deslizaron para entender lo que pasó, más allá de clarificar acerca de su salud.

En el texto que se compartió en la cuenta de Instagram de Christian Petersen se especificó que en un principio el cuadro que sufrió el cocinero “parecía sencillo”, aunque no lo era.

El comunicado puntualiza que fue clave la acción de una persona que acompañó al chef durante el ascenso al volcán: su intervención fue la razón por la que Petersen terminó internado y, por ende, salvó su vida.

“Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace 10 días al Hospital de Junín con un importante stress físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, puntualizaron los familiares del chef.

La salud de Petersen, posteriormente, se complicó. Es por eso que lo derivaron a otro centro de salud, el Hospital de San Martín de Los Andes, donde sigue internado. “Esta situación vivida en la montaña derivó en una fuerte descompensación multiorgánica, que por suerte fue evolucionando día a día”, expresaron.

