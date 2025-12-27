Murió un joven de 29 años en una playa de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que investigan la muerte de un joven en inmediaciones de Playa Parador La Escondida, en la localidad correntina de Ituzaingó.

El hecho se registró cerca de las 18:30 horas, cuando los efectivos fueron alertados sobre la presencia de una persona sin signos vitales en la zona de playas de la localidad.

Ante el caso, los policías acudieron al lugar y hallaron a un joven de 29 años de edad, quien había fallecido tras sufrir una descompensación, aunque las causales y circunstancias del deceso continúan siendo materia de investigación.

Hasta el momento, se desconocen mayores detalles sobre cómo se produjeron los hechos.

En el lugar intervino la Unidad Fiscal en turno, que dispuso la realización de las correspondientes averiguaciones, continuándose con los trámites de rigor en la dependencia policial.