Demoraron a un hombre que circulaba armado en una bicicleta

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoró a un hombre que circulaba en bicicleta con un arma de fuego.

El procedimiento se llevó a cabo sobre avenida Maipú, a la altura del kilómetro 5, donde los efectivos identificaron a un individuo que circulaba a bordo de una bicicleta.

Al realizarle el palpado de seguridad correspondiente, se constató que el mismo llevaba entre sus prendas un arma de fuego, tipo revólver.

Ante esta situación, el hombre fue demorado y junto con el arma secuestrada trasladado a la dependencia policial interviniente, donde se continúan con las diligencias y trámites de rigor, quedando todo a disposición de la Justicia.