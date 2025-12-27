Corrientes: demoraron a un joven que circulaba en una motocicleta robada en Buenos Aires

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a una persona que circulaba en una motocicleta que registraba pedido de secuestro por parte de autoridades de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de avenida Lavalle y calle Pedro Ferré, cuando los efectivos realizaban recorridas de prevención de ilícitos e identificación de personas.

En ese contexto, identificaron a un joven mayor de edad que se desplazaba en una motocicleta marca Yamaha Cross XTZ de 250 cc.

Al solicitarle la documentación correspondiente que acreditara la propiedad del rodado, el conductor manifestó no poseerla, motivo por el cual se iniciaron las averiguaciones de rigor, logrando establecer que la motocicleta había sido denunciada como sustraída en el mes de agosto en la provincia de Buenos Aires.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del rodado y el joven fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, siendo trasladado junto a la motocicleta a la dependencia policial interviniente para continuar con los trámites correspondientes.