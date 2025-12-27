¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Las noticias más importantes del 27 de diciembre

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 07:16

Condenaron a un conductor por causar la muerte de una mujer al manejar ebrio

Secuestraron caballos que ingresaron a la iglesia de San Roque y buscan a los dueños

Se aprobó el Presupuesto en el Senado

Con la Virgen de Itatí en las manos, sanluiseños abandonan sus hogares por la inundación

El 23 de enero vence el plazo para inscribirse y hay dudas en los clubes correntinos

Secuestraron carne y armas tras un allanamiento por denuncia de abigeato

Así avanza la nueva terminal de Goya sobre la Ruta 12

“Regalo de Navidad”: Trump ordenó atacar a Estado Islámico en Nigeria

Inundación en San Luis del Palmar: crece el Riachuelo y hay más de 300 evacuados








 

