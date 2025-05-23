Wanda ya tiene la mansión de sus sueños y Yanina Latorre dio a conocer todos los detalles

Yanina Latorre, compartió información exclusiva sobre la lujosa mansión que Wanda Nara adquirió este jueves: "No hay foto de la casa. No está en remodelación, como dijeron algunos. La casa no está terminada, se la compró a una persona que se la estaba construyendo para sí mismo", comenzó relatando la conductora que se convirtió en tendencia luego de "atender" al aire a la "China Suarez"

"Hoy firmó la escritura en una inmobiliaria al lado de la entrada de Nordelta, cerca de un restaurante muy famoso que se llama García", agregó.

Más adelante, Yanina desmintió las versiones difundidas en otros programas de espectáculos sobre la propiedad y explicó: "Me llama una amiga que es la mujer del escribano y me dijo: 'lo que están diciendo nada es'".

"La casa es una cosa de locos. Como no está terminada, cambió cosas, agrega terminaciones, se hace traer paneles solares de afuera. Las de la inmobiliaria no podían creer todos los pedidos de Wanda. Son cuatro terrenos: cinco mil metros cuadrados", detalló.

Latorre mostró el render de la vivienda y enumeró algunos de sus impresionantes espacios: la casa es inteligente y contará con salón de fiestas, dos piscinas (una cubierta y otra al aire libre), diez dormitorios, garage para ocho vehículos, gimnasio, spa y vinoteca. "¿Sabén cuánto va a pagar en total? 6.5 millones de dólares", destacó la panelista.

"El vestidor de Wanda es la mitad de la planta superior. Es tres veces más grande que el que tiene en Milán", sumó la conductora.

Así es la nueva mansión de Wanda Nara en Nordelta: el precio y sus comodidades

Este jueves en Intrusos, la panelista y periodista Paula Varela reveló que Wanda Nara acaba de concretar la compra de una propiedad en Nordelta, dentro de un exclusivo barrio que también alberga a varias figuras del espectáculo. De estilo moderno e inteligente, la vivienda aún se encuentra en construcción y la empresaria planea mudarse una vez que finalicen las obras.

Según explicó Varela, la operación se concretó hace aproximadamente un mes y la casa no figuraba en los listados de ninguna inmobiliaria. La propuesta llegó a Wanda de la mano de Jésica Cirio.

La propiedad contaría con más de cinco habitaciones, un vestidor de grandes dimensiones y características premium como paneles solares.

Wanda quedó fascinada con el proyecto y, según allegados, suele mostrar los planos a sus conocidos con mucho entusiasmo. Aunque todavía no se mudó, ya está evaluando qué hacer con su actual casa en Santa Bárbara: si alquilarla o venderla definitivamente.

Paula Varela también señaló que el monto abonado rondaría los 3,5 millones de dólares. A través de su cuenta de Instagram, Wanda compartió una historia en la que dejó entrever que estaba por firmar la escritura de su nueva residencia.

FUENTE: minutouno.com