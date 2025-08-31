Reconocimiento para abogados con más de 50 años en el ejercicio de la profesión

n El Colegio Público de Abogados de la 1ª Circunscripción Corrientes reconoció a los profesionales del Derecho en su día, en especial a aquellos que llevan 25 y más de 50 años en el ejercicio de la profesión.

Fue un emotivo acto, en la sede del Colegio, para conmemorar el "Día del Abogado" y se entregó distinciones a destacados profesionales.

Horacio León Gutnisky fue homenajeado por sus 71 años al servicio de la abogacía. S e recibió el 23 de diciembre de 1953 con 20 años cumplidos.

“Me inicié como docente en la Facultad cuando tenía 22 años. Formé parte del primer Consejo Directivo en representación de los profesores títularres”, contó al recibir su reconocimiento.

“Un hombre solo no vale nada y si estoy aún acá es por el auxilio invaluable de mi esposa Ema”, dijo.

También fue homenajeada la Dra. Graciela Ricer, quien dijo: “No podemos dejar de mencionar que el Día del Abogado rememora el natalicio de Juan Bautista Alberdi, el pensador más influyente del siglo XIX, de la generación del 37.

Su tenaz oposición a las tiranías, lo obligó a exiliarse en Chile donde brilló como Abogado. Con la misma fiereza se opuso a la Guerra de la Triple Alianza. No hay guerras justas porque sería tanto como decir crímenes justos.

En su momento advertía que la caída de Rosas no significaba la solución de todos los problemas, sino el inicio de un largo camino frente al abismo creado por el vacío de poder, de gobierno y de Constitución y por eso al sentar las bases para la Constitución de 1853 la concibió mas que nada como un programa de gobierno”.

Otro de los reconocimientos fue para el exgobernador Ricardo Leconte, quien resaltó la pasión por el Derecho en su familia y en gran parte del país.