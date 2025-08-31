Virginia Gallardo visitó a Lisandro y respaldó a los candidatos de LLA

n En la víspera de las elecciones provinciales, la reconocida actriz y conductora Virginia Gallardo dió su apoyo a los candidatos de La Libertad Avanza, encabezados por Lisandro Almirón de cara a las elecciones provinciales de mañana.

Durante el encuentro, la primera candidata a diputada nacional, Virginia Gallardo destacó la importancia de “apoyar a quienes representan el cambio, la libertad y la defensa de los valores que necesitamos para construir una provincia y un país mejor”.Lisandro Almirón agradeció la presencia y el compromiso de la artista, subrayando que “la participación de los correntinos es fundamental para consolidar un proyecto político que escuche, acompañe y genere oportunidades reales para todos”. Sobre La Libertad Avanza en CorrientesEl espacio liderado a nivel nacional por Javier Milei y encabezado en Corrientes por Lisandro Almirón, busca transformar la realidad de la provincia con propuestas centradas en la libertad económica y la transparencia en la gestión pública.