El 100% de las urnas se encuentran en los centros de votación

n La empresa Andreani confirmó que fueron desplegadas el 100% de las urnas (2808 + 15 de Privados de Libertad) en la totalidad de los establecimiento de votación a lo lago de toda la provincia.

El despliegue comenzó a las 8:00 de la mañana y para las 10:00 ya se había distribuido más del 95% de las urnas a los establecimientos de votación, finalizando a las 14 hs, con la distribución de los 15 bolsines correspondiente a las mesas de Privados de Libertad. Las urnas fueron entregadas a los Delegados Electorales y resguardadas en las escuelas, bajo custodia policial, de esta manera se garantiza la apertura de acto electoral sin ningún tipo de contratiempo. En las elecciones del domingo habrá 522 extranjeros habilitados para votar cargos locales en un grupo de municipios que renovarán sus autoridades. También estarán en condiciones de sufragar 422 personas privadas de su libertad. Están alojadas en 15 dependencias penitenciarias, policiales y judiciales.

