Corrientes perdió pero avanzó a la final de la región Litoral Norte

El seleccionado de la Liga Correntina de Fútbol se clasificó a la final de la región Litoral Norte de la Copa País gracias a la abultada victoria que logró en el partido de ida.

Este sábado, en la cancha de Unión de Progresista de Villa Ángela, perdió frente al equipo de la Asociación del Oeste Chaqueño 3 a 1, sin embargo, en el partido de ida se había impuesto 9 a 0 y por eso el global de la serie lo favoreció 10 a 3.

En el interior chaqueño, el DT Diego Pérez presentó una formación con muchas variantes y al equipo le costó acomodarse en el campo de juego.

Con mucho entusiasmo y presionando en la mitad de la cancha, Oeste Chaqueño se adelantó 2 a 0 en 23 minutos a través de Sebastián Solís y Carlos Gaitán.

Corrientes descontó rápidamente, a los 25, por intermedio de Gabriel Acosta.

El local siguió dominando el juego pero falló en la definición, mientras que a los correntinos le costó tener la posesión de la pelota.

Al minuto del segundo tiempo, otra vez Solís anotó para el elenco chaqueño pero después ya no tuvo fuerzas ni ideas para intentar la hazaña.

El equipo titular de la Liga Correntina de Fútbol fue con: Rodrigo Espíndola, Matías Rojas Marinilli, Elías González, Ignacio Méndez, Gustavo Ojeda, Enzo Quevedo, Gonzalo Ramírez, Gabriel Acosta, Germán Strillesky, Francisco De Souza y Gonzalo González. El plantel en Villa Ángela se completó con Nahuel Vallejos, Facundo Lallana, Juán González, Hernán Valenzuela, Hugo Lugo, Juan Leguizamón y Martín Araya.

En la próxima instancia, Corrientes se medirá con el vencedor de la semifinal que tiene como protagonistas a las ligas de Formosa y Eldorado, Misiones. En el partido de ida igualaron en 0.