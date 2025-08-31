Boca quiere seguir de racha y River presenta un equipo alternativo

La séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol tendrá continuidad este domingo con la disputa de cinco partidos.

Boca visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino.

El equipo del entrenador Miguel Ángel Russo viene de vencer 2-0 a Banfield en lo que su segundo triunfo en el certamen y le dio aire tanto al director técnico como a los jugadores que venían siendo duramente cuestionados.

Por su parte, River recibirá a San Martín de San Juan. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Núñez desde las 19.15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

El entrenador Marcelo Gallardo planifica rotar el plantel y habrá varios cambios en la formación titular respecto al equipo que presentó frente a Unión de Santa por la Copa Argentina.

Además, a partir de las 16.45, Talleres recibirá en Córdoba al Deportivo Riestra y en el mismo horario, Defensa y Justicia será local de Belgrano.

La jornada de domingo se cerrará desde las 21.15 cuando Racing Club reciba a Unión de Santa Fe, dos equipos que necesitan ganar para mejorar sus ubicaciones en la zona A.