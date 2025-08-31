Elecciones en Corrientes: con demoras en algunas escuelas al inicio de la votación

La provincia de Corrientes va las urnas este domingo. Con 950.320 electores habilitados, los correntinos están listos para sufragar y elegir entre siete fórmulas en 373 centros de votación habilitados en toda la provincia.

8.20

En la Escuela Centenario, de Capital, las puertas se encuentran abiertas pero aún no se permite el ingreso de las personas para votar, solamente están ingresando las autoridades de mesa.

Mientras los responsables de coordinar el sufragio llegan al establecimiento, los electores van realizando fila a la espera de poder votar.

En Mercedes, en la Escuela N° 84 aún no se abren las puertas del establecimiento. En este lugar votará Ricardo Colombi.

8.10

En la Escuela Normal de Capital se vieron inconvenientes al momento de abrir las puertas del establecimiento, lo cual se realizó pasadas las 8.

Al respecto la directora de la escuela dijo que estaban esperando el ingreso de las autoridades de mesa, pero no hay otros inconvenientes registrados.

Escuela Normal

En tanto que en la escuela Bernardino Rivadavia pasadas las 8 aún se estaban esperando la llegada de algunos presidentes de mesa para iniciar los comicios. Luego se debe inspeccionar que el aula este en condiciones y disponer los elementos necesarios, esto provocará retrasos al inicio de la jornada.

Escuela Normal. Para las 8.20 de esta mañana aún se estaba poniendo en condicienes el cuarto oscuro, lo cual genera demoras.

Desde la mañana de este domingo los correntinos deberán elegir entre:

Gobernador y vicegobernador

5 senadores provinciales

15 diputados provinciales (de un total de 30)

En 74 municipios adheridos, también se renovarán: Intendentes Concejales



En caso de necesitar consultar donde votar, se debe hacerlo a través del siguiente enlace oficial: padron.corrientes.gob.ar