Qué le dijo la policía a Wanda Nara para que entregue a sus hijas a Mauro Icardi

El conflicto de Wanda Nara con Mauro Icardi, que se configura en una inmensidad de factores, escaló hasta los límites más espinosos, controversiales y polémicos. Así se experimentó un reality, prácticamente, de un viernes de furia y confusión.

La mediática tomó la extraña determinación de no entregarle sus hijas al futbolistas, más allá que la Justicia se expidió expresamente sobre las características de la cesión de Isabella y Francesca, a las once de la mañana en el edificio Chateau de la Avenida del Libertador.

De ese modo se amontonaron muchísimas horas de tensión, de negociaciones, de aparición de organismos oficiales como el SAME, la policía, cuerpos de psicólogos. Y ni hablar de la presencia de decenas de cámaras de televisión que cubrieron minuto a minuto.

La verdad absoluta de los motivos que impulsaron a Wanda a negarle sus pequeñas no se sabrá con certeza absoluta, pero todo indicaría que quería la promesa concreta de que sus niñas no convivirían ni un segundo con la China Suárez y sus hijos.

LA FRASE QUE LE DIJO LA POLICÍA A WANDA NARA

En definitiva, dentro de los datos, de las especulaciones, de las teorías de lo que aconteció en ese departamento, en esa trinchera de Nara, en LAM aseveraron la frase impresionante que le extendieron los agentes policiales a la famosa y que implicaba una secuela grave.

“Entramos ahora, entregá los chicos o detenemos", confirmaron en la cuenta de Twitter del ciclo de Ángel de Brito. De ese modo se puede conjeturar que Wanda cedió ante la posibilidad de caer esposada y trasladada a una dependencia como acusada.

En las transmisiones televisivas, América Noticias relató un episodio peculiar: “Aquí vemos gente del SAME. Acaban de estacionar la ambulancia sobre Avenida Libertador. Y atención con esta imagen, ahora está ingresando personal del SAME por la puerta principal del Chateau. Atención con esto porque escala. Hay que ver qué puede pasar”.

Tras esa montaña de horas, de los llantos, de la espera de Mauro en la confitería del edificio, en compañía de sus abogadas, las niñas se subieron a su vehículo de alta gama y transitaron varios kilómetros hasta el country de la zona norte. ¿Estará la China Suárez en estos días de revinculación?

Fuente: Paparazzi.