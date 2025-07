Moria Casán se metió en la polémica que envuelve a Marcelo Tinelli

En las últimas horas, Moria Casán habló en exclusiva con Puro Show (El Trece) donde Pampito la paseó por todos los temas inherentes a su vida personal y artística, así como también a los principales temas de actualidad, entre los que se incluyó la situación del país y el escándalo que envuelve a Marcelo Tinelli.

En este sentido, la mediática recordó: "Supongo que toda persona que ha tenido una empresa con 900 empleados, si esa empresa está en reestructuración, debe tener problemas. A mí, a Ángel y a Polino nos debieron en su momento. Los tres cobramos después de casi 2 años en plena pandemia. Pero la última vez pagó absolutamente todo y en tiempo y forma".

Mientras el reconocido conductor y productor enfrenta acusaciones de deudas hacia los empleados de LaFlia, su productora, Moria reflexionó en que es "penoso que una figura como Tinelli, que ha dado mucho trabajo, se encuentre en esta situación, si se encuentra en una situación de quiebra, es muy duro". Y agregó: "Para un hombre que ha tenido todo ese poder, todo ese imperio, ver cómo se desmiembra todo, debe ser duro de pasar, y tendrá que asumir las responsabilidades", analizó.

Seguidamente, la One fue autorreferencial: "Conmigo siempre ha sido una persona que me ha cumplido bien y en los 10 años que trabajé con él, en realidad se trabajó muy bien. No tengo cosas que decirle más que esa vez que se tardaron 2 años, que si uno no hubiese tenido buen pasar es complicado".

Y sumó: "Yo creo que es un número uno. A un número uno es difícil voltearlo. Puede estar en la ola en un momento, bajar un poco, hacer surf, bucear y surfear. Hay gente que tiene un poder o ejerce un poder y no se puede sacar ese poder y entonces estará en la cosa de cada uno".

Finalmente, al ser consultada sobre en qué pudo haber fallado Tinelli, Moria fue tajante: "En querer ser demasiado poderoso, en no conformarse con lo que tenía. Tal vez agarrar demasiadas cosas. No creo en eso del que mucho abarca, poco aprieta. Porque abarco un montón y aprieto más. Pero tal vez cuando vos tenés poder, poder, poder, poder y seguís el cero a la derecha, el cero a la derecha, el cero a la derecha, el cero a la derecha, después termina haciendo el cero a la izquierda".

"Tenés que manejar muy bien el poder para que el poder no te maneje a vos... Te transformás un poco en un Calígula, te transformás. Hay una cosa que te supera, que si empezás a comprar lo que vendés y te alejás un poco de la realidad es complejo", sentenció.

FUENTE: minutouno.com