Preocupación en la producción correntina por el impacto de las bajas temperaturas

En la zona productiva de Corrientes, los productores ponen el ojo en los esfuerzos realizados tras los intensos días de frío y el impacto que tendrán las heladas en las frutas y verduras. José Soto, presidente de la Sociedad Rural de Lavalle y productor hortícola contó que: "La calidad del tomate y el pimiento se van a ver afectados".

"La realidad es que la naturaleza es sabia. Acá hizo -2º y acá se ha quemado toda la producción. El productor se expone a esta situación natural y a la economía que es lo que sufrimos en conjunto con la sociedad", indicó.

En esa línea, señaló que los productores no son formadores de precios. "Estamos vendiendo muy por debajo del valor real. Los números no son los mejores", destacó. Además sostuvo que "el productor hizo un esfuerzo enorme en estos días de frío, empezamos a hacer fuego en la madrugada para que no se nos queme la fruta".

La costa del río Santa Lucía es el lugar donde más frío hace, según contó. "La calidad del tomate y el pimiento se van a ver afectados. Van a salir pequeños y sin semillas", dijo sobre el morrón."Los productores buscamos no perder las esparanzas", mencionó.

Mirá la nota completa