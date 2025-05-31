†
GLADIS INÉS SÁNCHEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 29/05/2025. La familia de EL DORADO S.A. lamenta profundamente la partida de Gladis Inés Sánchez, que acompaño a la empresa desde sus comienzos. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
GLADIS INÉS SÁNCHEZ
Q.E.P.D.
Falleció el 29/05/2025. La familia de EL DORADO S.A. lamenta profundamente la partida de Gladis Inés Sánchez, que acompaño a la empresa desde sus comienzos. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento.