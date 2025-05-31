†

GLADIS INÉS SÁNCHEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 29/05/2025. La familia de EL DORADO S.A. lamenta profundamente la partida de Gladis Inés Sánchez, que acompaño a la empresa desde sus comienzos. Acompañamos a su familia y amigos en este doloroso momento.