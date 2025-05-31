†

JOSÉ RAÚL PEREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 27 de mayo de 2025. “Que alegría cuando me dijeron vamos a la Casa del Señor”

Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo De Leconte y familia participan su regreso a la Casa del Padre. Se fue un servidor fiel, confiado en que se cumpliera lo prometido en el evangelio “Vengan los benditos por mi padre, reciban el reino que está preparado para ustedes”.

Para su familia rogamos cristiana consolación.

†

ESCRIBANO JOSÉ RAÚL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2025. José María Botello, María Antonieta Gómez Danuzzo, Juan Ramon y Paula, Juan Ignacio y María Angelica acompañan a Coco, hijos y nietos con mucho cariño.

†

ESCRIBANO JOSÉ RAÚL FERREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2025. Alberto Raúl Castro, su esposa María Leonor Pita, y familia, participan su fallecimiento y ruegan por su descanso en paz.

†

JOSÉ RAÚL PEREYRA

Q.E.P.D.

Falleció el 27/05/2025. RECORDANDO A RAUL PEREYRA

Por RICARDO G. LECONTE

Esta semana falleció el Escribano JOSE RAUL PEREYRA. Fue un activo dirigente del PARTIDO LIBERAL, Se inició en cargos partidarios formando parte del primer Comité Ejecutivo de la JUVENTUD LIBERAL constituido en junio de 1957. Era el más joven de sus integrantes. Desde entonces trabajamos juntos en política, con idénticos ideales, en acción incansable durante décadas. Era de convicciones sólidas, ordenado en sus funciones, con una tenacidad que hacía más exitosa su acción. Así fue, tanto en los cargos partidarios como los que ocupó en la función pública. Y en todos ellos con una honestidad sin discusiones.

Se recibió de Escribano Público y ejerció su profesión con prestigio. Integró incluso en varios períodos el Directorio del Colegio de Escribanos. Formó una familia sólida a la que dedicó sus mayores afectos.

En los últimos años consagró sus mayores esfuerzos a afirmar su fe católica. Como diacono proclamó la palabra en el convencimiento que allí radica la Verdad. Celebró la eucaristía, confortó espiritualmente a los hermanos, dio testimonio de vida coherente y escuchó al Señor.

Hoy que ya no está con nosotros nos deja un vacío sensible pero un recuerdo imborrable.