DELVAUX EDUARDO ALBERTO
Q.E.P.D.
29/08/1938- 05/09/2025. Dra. María del Carmen Villán., participa del fallecimiento del abuelo de su “AMIGO” Federico Delvaux. Que Dios lo reciba en sus brazos. Bendiciones a toda la familia. c/455
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
DELVAUX EDUARDO ALBERTO
Q.E.P.D.
29/08/1938- 05/09/2025. Dra. María del Carmen Villán., participa del fallecimiento del abuelo de su “AMIGO” Federico Delvaux. Que Dios lo reciba en sus brazos. Bendiciones a toda la familia. c/455