Funebres

LUIS ALBERTO DURRUTY

Por El Litoral

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Con amor tu esposa María del Rosario Ayala, tus hijos Mariana, María Micaela y Andrés Vicente y tus nietas Malena y Sofía participan con profundo pesar su fallecimiento el día 5 de septiembre de 2025 y sus restos ya descansan en el cementerio Parque del Recuerdo.


Falleció el 06/09/2025. El Dr José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con profundo pesar al querido amigo, siempre atento y solidario. Ruegan una oración en su memoria y anuncian a sus hijos y familiares que estarán para ellos en todo lo que necesiten por pedido expreso del querido Luis.

Falleció el 06/09/2025 a la edad de 78 años. Tus compañeros de la Promo del Centenario, de Santo Tomé (Ctes.) despiden a la pluma mas brillante de nuestro pueblo y socio de andanzas juveniles. Resignación para su familia. c/456

