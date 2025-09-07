†

LUIS ALBERTO DURRUTY

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Con amor tu esposa María del Rosario Ayala, tus hijos Mariana, María Micaela y Andrés Vicente y tus nietas Malena y Sofía participan con profundo pesar su fallecimiento el día 5 de septiembre de 2025 y sus restos ya descansan en el cementerio Parque del Recuerdo.

†

LUIS ALBERTO DURRUTY

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. El Dr José Antonio Romero Feris y su esposa Marly Brisco despiden con profundo pesar al querido amigo, siempre atento y solidario. Ruegan una oración en su memoria y anuncian a sus hijos y familiares que estarán para ellos en todo lo que necesiten por pedido expreso del querido Luis.

†

LUIS ALBERTO DURRUTY

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025 a la edad de 78 años. Tus compañeros de la Promo del Centenario, de Santo Tomé (Ctes.) despiden a la pluma mas brillante de nuestro pueblo y socio de andanzas juveniles. Resignación para su familia. c/456