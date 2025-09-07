†

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Sus hijos, Francisco Rogelio Macías, María Eugenia Gómez Belcastro, sus nietos Sol, Delfina, Juan Francisco y María del Rosario Macías participan con profundo dolor su fallecimiento. Agradeciendo oraciones en su memoria.

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Gustavo Kokotik, María Teresa Gómez Belcastro de Kokotik, sus hijos Evaristo, Benicio y Ernestina participan con profundo el fallecimiento de la querida Negra elevando una oración al Señor por su eterno descanso.

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro hijos y nietos, participan con profundo dolor, la partida de la querida Negra y acompañan a sus hijos y familias en este triste momento, agradeciendo oraciones en su memoria.

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Patricio Eusebio Gómez Belcastro, María José Frigerio, Gerónimo, Tomás y Martina Gómez Belcastro, participan con dolor, la partida de la querida Negra, acompañando a la familia en este triste momento, Se agradecen oraciones en su memoria.

MARÍA CONCEPCIÓN CHIAPE DE MACÍAS

Q.E.P.D.

Falleció el 06/09/2025. Con profundo pesar, despedimos a la Señora Concepción Chiappe, madre de nuestro querido compañero Sr. Oscar Macías. Elevamos una oración al cielo, rogando su eterno descanso así como el consuelo de toda su familia y amigos. Equipo del Ministerio de Turismo de la provincia de Corrientes.