†

RICARDO RAMON SARAIBA

Q.E.P.D.

Falleció el 08/08/2025. A la edad 65 años. Tú partida fue algo que nos dejó muy vacías y te extrañamos, tu esposa, hijos, nietos, nuera hija del corazón y Nito. Los invita a la misa 19hs San Pío x día 08/09/25.