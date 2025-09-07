†
RICARDO RAMON SARAIBA
Q.E.P.D.
Falleció el 08/08/2025. A la edad 65 años. Tú partida fue algo que nos dejó muy vacías y te extrañamos, tu esposa, hijos, nietos, nuera hija del corazón y Nito. Los invita a la misa 19hs San Pío x día 08/09/25.
Por El Litoral
