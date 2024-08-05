†

ISABEL MATILDE BERTOLINI

Q.E.P.D.

Falleció 2 de agosto de 2024. Diana Bobadilla y flia. Participan del fallecimiento de la mamá de Elsie, elevando una oración para su eterno descanso y pronta resignación para todos sus seres queridos.

†

ISABEL M. BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

Q.E.P.D.

Falleció en la ciudad de Corrientes el 2 de agosto de 2024. Juan Ramón Pernizza, su esposa Gladys María Levecchi, e hijos José María, Naty y María Laura participan el fallecimiento de la Sra. madre de la Arq. Elsie Pérez Bertolini, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

†

ISABEL MATILDE BERTOLINI DE PEREZ GIMÉNEZ

“Lita”

Q.E.P.D.

Falleció el 02/08/2024. Alicia Inés Fagalde de Duhalde participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su querida amiga Elsie y demás familiares en momentos tan tristes deseando que Dios les otorgue cristiana resignación. Abrazo grande a toda la familia. Lamento mucho tu partida Lita, descansa en Paz.