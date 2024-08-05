¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ROGELIO VICTOR REY (H)

Por El Litoral

Lunes, 05 de agosto de 2024 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 03/08/2024 en la ciudad de Santa Fe. Te vamos a extrañar querido hermano pero tu corazón siempre va a estar con nosotros como en aquellos domingos interminables. Que brilles por siempre en el cielo. 

