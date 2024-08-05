†
ROGELIO VICTOR REY (H)
Q.E.P.D.
Falleció el 03/08/2024 en la ciudad de Santa Fe. Te vamos a extrañar querido hermano pero tu corazón siempre va a estar con nosotros como en aquellos domingos interminables. Que brilles por siempre en el cielo.
Por El Litoral
†
