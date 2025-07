Israel puso en duda la tregua con Hamas

La oficina del primer ministro de Israel advirtió este sábado que el país no iniciará los preparativos para liberar presos palestinos este domingo, según lo pactado en el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamas, si el grupo extremista islámico no revela los nombres de los tres secuestrados que deberían ser liberados el primer día.

"No avanzaremos con el esquema hasta que recibamos la lista de rehenes que serán liberados, según lo acordado. Israel no tolerará violaciones del acuerdo", indicó.

"La responsabilidad exclusiva recae en Hamas", subrayó la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El propio Netanyahu argumentó, poco después: "Debemos alcanzar todos los objetivos de la guerra, de modo que Gaza ya no represente una amenaza para Israel".

En un discurso transmitido por TV, agregó: "La sagrada misión de liberar a los rehenes me ha acompañado durante toda mi vida". Y remarcó que Israel "se reserva el derecho de volver a la guerra".

Además, Netanyahu señaló que tanto él como Donald Trump coincidieron en que esta tregua con Hamas es "temporal". "Tan pronto como fue elegido, el presidente Trump se unió a la misión de liberar a los rehenes. Habló conmigo el miércoles por la noche. Recibió con satisfacción el acuerdo y destacó acertadamente que la primera etapa del acuerdo es un alto el fuego temporal. Eso es lo que dijo: un alto el fuego temporal", subrayó el primer ministro israelí.