calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
Corrientes

Las noticias más importantes del 15 de noviembre

Por El Litoral

Viernes, 15 de noviembre de 2024 a las 06:01

El interventor puso fecha y la UCR votará el 22 de diciembre
Corrientes creció 1,5% en empleo privado registrado, la segunda variación más alta del país
Valdés: "Tuvimos un ajuste de la economía que era necesario"
Estudiantes competirán con sus autos eléctricos en la Tecnicar 2024
Paritarias municipales: avanzan en el diálogo por nuevo escalafón y el blanqueo de pluses
El simulador de manejo no funciona y los practicantes deberán asistir con auto propio
El Concejo aprobó la primera lectura de la Tarifaria 2025
Un joven estuvo desaparecido 10 días y hallaron su cuerpo en una laguna
Especies invasoras en Corrientes: "Esto ya salió fuera de control y nos queda mitigar"
En Monte Caseros se pone en marcha la definición del Pre Federal
 

