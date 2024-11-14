Paritarias municipales: avanzan en el diálogo por nuevo escalafón y el blanqueo de pluses

La Mesa Paritaria Municipal concretó una nueva reunión en la que se plantearon distintos puntos de significativa importancia para la reivindicación de la carrera administrativa de los empleados comunales, así como la idea de mejorar los complementos salariales que los mismos reciben.

En la ocasión, los representantes del Departamento Ejecutivo Municipal presentaron un proyecto de nuevo escalafón, que tiene por objetivo la recategorización de los empleados y contempla el reconocimiento de las nuevas funciones.

Los funcionarios explicaron que se trata de un escalafón actualizado y moderno que permite la reivindicación y dignificación de la carrera de los empleados, lo que permitirá consolidar el salario básico de los mismos.

Durante el encuentro, realizado este jueves al mediodía en el salón de acuerdos del Concejo Deliberante capitalino, los presentes acordaron también avanzar en el blanqueo de los pluses que perciben los trabajadores mensualmente.

Al término de la reunión se decidió un cuarto intermedio, para continuar el diálogo entre los equipos técnicos y presentar definiciones en las próximas semanas.

PRESENCIAS

La Mesa Paritaria estuvo encabezada por el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, además de los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha, de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, Leticia Radke, y el de Modernización, Innovación y Tecnología, Ezequiel Azzi.

Mientras que el Concejo Deliberante estuvo representado por las concejalas Cecilia Ojeda, Gabriela Gauna, y la secretaria del HCD, Marta Ramchanko.

En tanto que por la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) participaron del encuentro el secretario general, Rodolfo Medina, Walter Gómez (secretario gremial), Carlos Meza (secretario de Finanzas), Miguel Vanderland (secretario Administrativo y de Actas) y Cristian Sánchez (secretario de Cultura y Capacitación).