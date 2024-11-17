¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Las noticias más importantes del 17 de noviembre

Por El Litoral

Domingo, 17 de noviembre de 2024 a las 07:07

Un deportista correntino murió mientras participaba en un torneo en Puerto Rico
Calor y lluvias: cómo estará el tiempo en Corrientes
Un hombre mató a su mamá mientras efectuaba disparos en estado de ebriedad
Tras allanamientos secuestraron elementos relacionados a un robo
Generación Zoe: mientras sigue el juicio Cositorto anuncia su incursión en política
Obras en aeropuerto: señalización, luces en la pista y ampliación del sistema de parking
Murió un exmiembro de la peligrosa banda de “Pajarito”
Corrientes presenta una ocupación hotelera del 79% para este fin de semana largo
Por primera vez, una escuela de la costa del río Uruguay gana la carrera tecnicar
Corrientes quedó octava en los Juegos Nacional Evita 2024
 

