Por primera vez, una escuela de la costa del río Uruguay gana la carrera tecnicar

En un logro sin precedentes, la Escuela Técnica General Joaquín Madariaga de Paso de los Libres se coronó campeona de la “Tecnicar 2024: Desafío Corrientes”, realizada este viernes en la Costanera Sur de la ciudad de Corrientes. Es la primera vez que una institución educativa de la costa del río Uruguay se alza con el primer lugar en esta competencia de autos eléctricos que reúne a instituciones de toda la provincia.

El equipo ganador estuvo compuesto por cinco estudiantes: Cristina Itatí Pared, Gastón Daniel Vallejos, Iris Isabel Vlix, Milanie Abril Vargas, Germán Matías Capurro Romero y Thiago Martín Miño. Ellos estuvieron acompañados por el rector Rubén Darío Viera y el profesor Hugo Ramón Ocampo, quienes desempeñaron un papel fundamental en la preparación del proyecto. Además del asesor Nazareno Acuña y el Jefe de Taller, Osvaldo Froy.

"Es la primera vez que una escuela de la costa del río Uruguay alcanza el primer puesto. Para nosotros, es un grato honor demostrar que esta zona también tiene estudiantes y profesores comprometidos, que se esfuerzan y que estudiamos día a día para ser mejores", expresó a El Litoral, el rector Rubén Darío Viera.

Este sábado, los campeones regresaron a Paso de los Libres, donde fueron recibidos con bocinas por familiares y la comunidad. Por lo que una caravana de autos acompañó su llegada desde la plaza Bicentenario, recorriendo la avenida Belgrano, la Coronel López, la costanera y otras arterias principales de la ciudad, antes de culminar en la escuela técnica donde se forman de lunes a viernes.

Tercer intento y primera victoria ganada

La participación en la Tecnicar no fue improvisada, este año comenzaron a trabajar con mucha antelación, lo que permitió diseñar, ensamblar y perfeccionar su prototipo. El proyecto presentado por la Escuela Técnica Madariaga fue resultado de tres años consecutivos de participación en la competencia.

“Siempre buscamos las mejores ideas y bosquejos. Aunque hay detalles que ajustar, este año estábamos preparados”, señaló el rector orgulloso del premio.

El apoyo económico del gobierno provincial y el Ministerio de Educación, incluido un subsidio de un millón de pesos que recibieron el año pasado, fue clave para adquirir materiales, herramientas y equipos necesarios para el diseño y construcción del vehículo.

Los estudiantes realizaron un arduo trabajo en equipo, desde la conceptualización hasta la construcción del prototipo. El resultado fue un auto eficiente, confiable y capaz de completar sin inconvenientes las 20 vueltas de la carrera final, superando a los demás competidores.

"Esto nos impulsa a seguir creciendo y participando en nuevas ediciones. Ahora sabemos que no hay límites para lo que podemos lograr", concluyó el rector Viera.

Con este triunfo, la Escuela Técnica Madariaga también recibió computadoras e impresoras 3D para el establecimiento, equipamiento que fortalecerá los proyectos futuros y brindará nuevas oportunidades a los estudiantes.

La Tecnicar 2024 reunió a las mejores escuelas técnicas de la provincia. En la competencia oficial, el segundo lugar fue para la ET Nuevo Milenio de Virasoro y el tercer puesto para la ET Libertador General José Francisco de San Martín de Mercedes. Además, se otorgaron menciones especiales por destrezas a la ET Fray Luis Beltrán de la capital y otras escuelas destacadas.