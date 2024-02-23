Las noticias más importantes del 23 de febrero

Fuertes ráfagas de viento causaron destrozos en Monte Caseros
Incendio en Playadito: helicóptero y camiones para intentar controlar el fuego
“Cuando los pueblos aman a sus propios ladrones”
Mandiyú se presenta en San Miguel
Brenda Insaurralde se coronó en el Nacional U20 y clasificó al Mundial
El “pump and dump” y el calzoncillo agujereado
Curupay debutó con una derrota frente a Central Goya
Atraparon a un hombre buscado por un robo y con varias causas en Corrientes y Entre Ríos
Derrota de Boca Unidos en el amistoso frente a Sarmiento de Resistencia